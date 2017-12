Zé Luís troca Corinthians pelo Atlético-MG Quem não paga não leva. O Corinthians não aceitou pagar nenhum valor pelo empréstimo do volante Zé Luis, do Marília, e acabou perdendo o jogador para o Atlético Mineiro. O acordo foi fechado no final desta tarde, numa triangulação entre seu procurador, o ex-zagueiro Wilson Gottardo, o presidente do Marília, Beto Mayo, e Luizinho Duarte, presidente da American Sport que administra o futebol do Marília. Os valores da negociação não foram revelados, mas o Atlético teria pago R$ 300 mil pelo empréstimo e concordado em estipular o passe em US$ 2 milhões. O jogador receberá R$ 45 mil mensais. "O negócio estava acertado com o Corinthians, mas o Atlético fez uma boa proposta e levou o jogador", comentou o presidente Beto Mayo, que quinta-feira à noite, tinha confirmada a ida do volante para o Parque São Jorge. Wilson Gottardo também justificou: "O Zé Luis estava com um pé no Corinthians e outro no Flamengo, mas agora está de vez com os dois pés no Atlético". Zé Luis tem 24 anos, marcou quatro gols pelo Marília dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. Ele era esperado na apresentação do "pacotão" de reforços do Corinthians nesta sexta-feira. Sua ausência era um forte sinal de que algo estava errado.