Zé Luís vira dúvida no São Caetano Não bastassem os quatro desfalques já confirmados, o técnico Jair Picerni ganhou mais um problema no São Caetano para o jogo contra a Ponte Preta, neste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Zé Luís, com uma torção no joelho, passou a ser dúvida. Ele está sendo acompanhado pelos médicos e, conforme a evolução de sua lesão, será ou não liberado para este jogo importante, já que o time do ABC ainda está bem perto da zona de rebaixamento, com 37 pontos, em 16.º lugar. ?Vamos esperar um pouco antes de definir o time?, diz Picerni, cauteloso nas palavras, mas disposto a manter o trio ofensivo com Edilson, Somália e Dimba e o esquema 3-4-3. O técnico também já tem uma base para recompor os desfalques. Alessandro, que cumpriu suspensão automática, entrará na lateral direita com Ricardo Lopes sendo deslocado para a esquerda na vaga de Triguinho, suspenso com três cartões amarelos. Na defesa, a ausência de Gustavo, suspenso, será suprida pela volta de Thiago, que também cumpriu automática. Ficaram para o meio-de-campo as principais dúvidas. O volante Claudecir está suspenso, o mesmo acontecendo com o reserva Germano, além da inesperada contusão de Zé Luís. Se este for vetado, Júlio César é a primeira opção. Paulo Miranda e Márcio Richardes brigam pela outra vaga. O elenco treinou em dois períodos nesta sexta-feira, fará um recreativo na manhã deste sábado e, em seguida, seguirá para Campinas.