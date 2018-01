Zé Maria pode substituir Cafu na Roma O brasileiro Zé Maria, do Perugia, é o primeiro candidato a substituir Cafu na Roma. Em entrevista ao Corriere dello Sport, nesta segunda-feira, o presidente do Perugia, Luciano Gaucci, afirmou que se houver interesse da equipe romana o negócio será fechado. Segundo o jornal italiano, o Perugia pede US$ 5 milhões e dois jogadores. A Roma oferece US$ 3 milhões. Cafu, que completa 33 anos nesta quinta-feira, deixa a Roma após seis temporadas e vai atuar no Milan. Zé Maria, de 29 anos, joga no Perugia desde 2000.