Zé Maria pode trocar Perugia pela Roma O lateral-direito Zé Maria pode ser o substituto de Cafu na Roma. Segundo ele, o clube da capital italiana já fez uma proposta ao Perugia para contratá-lo, mas ainda falta um acordo. O ex-jogador de Palmeiras, Vasco e Lusa também disse ter recebido ofertas da Lazio e Inter de Milão. ?Um dos três times para mim já será um grande salto?, admitiu. Há seis anos no futebol italiano, Zé Maria passou dois no Parma antes de chegar ao Perugia. Ele ainda tem um ano de contrato com o clube, mas está louco para acertar a transferência para um grande clube. "O Perugia pediu 5 milhões de dólares mais dois jogadores ao Roma pelo meu passe e eles ofereceram 3 milhões de dólares e um jogador?, disse o lateral, que assim pode substituir Cafu, negociado com o Milan.