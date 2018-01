Zé Maria próximo de acerto com a Juve A regularidade que vem mostrando no Perugia nas últimas três temporadas pode levar o lateral-direito Zé Maria a jogar no clube mais importante do futebol italiano. Ele foi procurado pela Juventus e está animado com a perspectiva de se transferir para Turim na próxima temporada. ?O Luciano Moggi, que é o diretor-geral da Juventus, conversou comigo duas vezes e disse que eles estão dispostos a me contratar para o próximo campeonato.? O primeiro contato de Moggi com o brasileiro foi há 10 dias, por telefone. Mas foi na quarta-feira que Zé Maria teve certeza de que o interesse da Juve por seu futebol é sério. Para falar pessoalmente com ele ? o Perugia ganhou da Juventus por 2 a 1 em Turim pela rodada de ida das quartas-de-final da Copa da Itália ?, Moggi não se importou em esperá-lo passar pelo exame antidoping. ?E o pior é que eu não sou muito rápido para fazer o exame... O jogo acabou às 22h45 e eu só consegui sair um pouco depois da meia-noite. Mas ele estava lá firme, me esperando. Isso me deixou muito contente, porque foi um gesto de muita consideração por mim.? A negociação pode ser facilitada por um detalhe: o procurador de Zé Maria é Alessandro Moggi, filho do cartola da Juve. O contrato do lateral com o Perugia vai até 30 de junho de 2004. Ele está em sua terceira temporada e os números são muito bons. Na primeira, jogou 30 das 34 partidas do Campeonato Italiano. Na segunda, não ficou fora de nenhum jogo e fez quatro gols. E nesta também está com 100% de presença, com 16 jogos no Campeonato Italiano e três na Copa da Itália ? além de já ter marcado três vezes. E neste domingo fará seu 20º jogo na temporada, enfrentando a Inter. Sua regularidade e a eficiência que mostra nos cruzamentos e bolas paradas chamaram a atenção de grandes times. Antes do início desta temporada, a Lazio entrou em contato com o Perugia para tentar contratá-lo. Mas a difícil situação financeira do clube romano impediu a transação. Agora, além da Juve, o Parma também está interessado em contratá-lo. E seria para já, aproveitando que o mercado de transferências ficará aberto até o dia 31. ?É bom saber que meu trabalho está sendo notado, porque é difícil conseguir destaque jogando num clube modesto como o Perugia. Gosto muito do Parma, passei dois bons anos lá, mas minha preferência é ir para a Juventus, que é o time de maior torcida da Itália e luta por todos os títulos.? Zé Maria também acredita que uma transferência para a Juve o deixaria mais perto de realizar o sonho de voltar para a Seleção. ?Jogar na Juventus me ajudaria muito, porque eu apareceria mais.? Aos 29 anos ? faz 30 em julho ?, ele espera ser lembrado pela dupla Parreira e Zagallo. ?Penso muito em Seleção. Às vezes um jogador fala que não quer mais jogar na Seleção, mas depois se arrepende. Tive várias chances quando o Zagallo era o técnico e espero voltar a ter agora, porque estou num momento muito bom.?