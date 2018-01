Zé Mário é o novo técnico do Figueirense O Figueirense apresentou no final da tarde desta quinta-feira o técnico Zé Mário, 56 anos, como o substituto de Marco Aurélio, que entregou o cargo na madrugada desta quinta-feira, após o time sofrer a goleada de 4 a 1, para o Palmeiras, em Florianópolis. Zé Mário chegou para tentar tirar o Figueirense da lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A e nesta sexta-feira já orienta treinamentos visando a partida diante do Juventude, domingo, em Caxias do Sul/RS. "Sei da situação difícil que passa o time no Campeonato e vou trabalhar com muito coração para mudar este quadro", prometeu o novo técnico. Seu último clube foi o Shabab Club, da Arábia Saudita, no ano passado. Seus últimos dois clubes brasileiros como treinador foram o Internacional/RS e o Guarani/SP, por duas temporadas cada, no período de 2000 a 2004.