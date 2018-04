Zé Mário faz só 1 mudança no Guarani O técnico Zé Mário tentou fazer mistério para definir a escalação e o esquema tático do Guarani para o jogo contra o São Paulo, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Brinco de Ouro, pelo Torneio Rio-São Paulo. Mas, no final, ele manteve a lógica e decidiu mexer o mínimo possível no time titular. Dessa forma, está confirmada a permanência de Jadílson no meio-de-campo, com a entrada do lateral-esquerdo Gláuber no lugar de Aderaldo, que está suspenso. "Testamos esta mudança e funcionou bem", resumiu Zé Mário, que tinha pensado em outras possibilidades para definir o substituto de Aderaldo. Uma delas seria entrada de algum atacante, Daniel Vitor ou Léo, com o recuo de Marcinho para o meio-de-campo e de Jadílson para a lateral. "Mexeria nos três setores do time por causa de um jogador. Não gosto desta idéia", justificou o treinador do Guarani. Além disso, Zé Mário acha que o time ganhou muita qualidade técnica com o aproveitamento do lateral-esquerdo Jadílson no meio-de-campo. O jogador diz que se adaptou bem à nova posição. "Na verdade, já joguei por aí no começo de carreira", explicou ele. Com quatro pontos no Rio-São Paulo, o Guarani está confiante em conseguir mais uma vitória. Ainda mais por estar jogando em casa. Mas o técnico Zé Mário faz um alerta aos seus jogadores. "O São Paulo é um grande time, com excelentes jogadores, e vem de uma derrota em casa, de virada. Então, ele estará mordido e fazendo de tudo para buscar a reabilitação", avisou o treinador.