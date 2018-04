Zé Mário mantém o Guarani improvisado A vitória sobre o América-MG, mesmo jogando com um time improvisado, animou o técnico do Guarani, Zé Mário. Jogando em Belo Horizonte, o time de Campinas venceu por 2 a 1, pela estréia na Copa do Brasil. Por isso, Zé Mário quer manter o esquema para enfrentar o Flamengo, sábado à noite (20h30), no Maracanã, pelo Rio-São Paulo. O lateral esquerdo Jadílson, que atuou no meio-campo, recebeu muitos elogios e deverá ser mantido. A entrada de Jadílson aconteceu após a contusão do atacante Léo. O técnico preferiu adiantar Marcinho, deixando a vaga aberta para a entrada de Aderaldo na lateral-esquerda. "Assim o Jadílson ganhou liberdade para armar o jogo", comemorou Zé Mário. O jogador deixou o gramado do Estádio Independência como um dos destaques do time, que no jogo de volta pode até perder por 1 a 0 para chegar à segunda fase. O jogo contra o Flamengo, inicialmente marcado para a tarde, será realizado à noite para garantir ao time carioca 48 horas de descanso após a decisão da Copa Mercosul, diante do San Lorenzo, na Argentina. Zé Mário espera confirmar o mesmo time que venceu o América no coletivo programado para esta sexta-feira cedo. Léo continua entregue ao departamento médico por causa de um estiramento no músculo adutor da coxa direita. Mas o técnico pode ganhar um reforço no banco de reservas: o atacante Rafael Silva, um dos destaques do time de juniores na Copa São Paulo.