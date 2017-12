Zé Mário não vê crise no Guarani Mesmo com as duas derrotas consecutivas para Etti Jundiaí, pelo Torneio Rio-São Paulo, e Paraná Clube, pela Copa do Brasil, o técnico Zé Mário, do Guarani, não acredita que o time possa estar passando por qualquer tipo de crise. "Estamos jogando bem, mas não conseguimos marcar os gols. Acredito que o time tenha condições de reverter a situação contra o Paraná Clube no jogo de volta, na próxima quinta-feira", explicou o treinador. Mesmo pensando na possibilidade de reverter o placar, o Guarani garante ter esquecido a Copa do Brasil e volta a pensar somente no Torneio Rio-São Paulo. Domingo, o time enfrenta o Corinthians precisando da vitória para voltar a figurar entre os quatro primeiros colocados. O time campineiro tem 14 pontos, na sexta posição, e espera aproveitar a seqüência de três jogos em casa, diante de Corinthians, Vasco e Fluminense, para se manter na briga por uma vaga nas semifinais. Para enfrentar o Corinthians, entretanto, o treinador ainda tem algumas dúvidas para montar a equipe. O atacante Léo, que ainda se recupera de uma contusão no tornozelo esquerdo, não sabe se poderá atuar. O jogador segue realizando tratamento intensivo e fará um teste momentos antes da partida. Dudu, o outro titular, também continua vetado pelo departamento médico. A terceira opção seria Rafael Silva, mas o jogador não foi bem contra o Paraná Clube e pode voltar ao banco de reservas.