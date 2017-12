Zé Mário reforça marcação do Guarani O técnico Zé Mário decidiu ter alguns cuidados defensivos para escalar o Guarani para o jogo contra o Etti Jundiaí, neste domingo, no Torneio Rio-São Paulo. Com a contusão do atacante Dudu, ele decidiu colocar o volante Alexandre no time, para reforçar a marcação no meio-de-campo. Segundo o treinador, essa sua preocupação é natural, pois irá jogar na casa do adversário, no estádio Jaime Cintra. Com a entrada de Alexandre, o Marcinho será deslocado para o ataque, onde jogará ao lado de Léo, mantendo assim o esquema 3-5-2. Apesar dos cuidados, Zé Mário garante que seu time "vai marcar e também atacar".