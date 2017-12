Zé Ricardo admite peso de decidir vaga em casa, mas cobra 'boa estreia' do Vasco

O Vasco soube na noite da última quarta-feira, em sorteio realizado pela Conmebol em Luque, no Paraguai, que vai estrear na Copa Libertadores de 2018 diante do Universidad Concepción, do Chile, em confronto válido pela fase preliminar da competição continental. O sorteio também definiu que o time carioca terá a vantagem de fazer o duelo de volta deste mata-mata como mandante.

+ Vasco anuncia Rildo como segundo reforço para a temporada 2018

Ao comentar este desafio, o técnico Zé Ricardo reconheceu que decidir a vaga ao estágio seguinte do torneio atuando no Rio de Janeiro tem um peso muito importante, mas lembrou que é preciso fazer primeiro uma boa partida de ida antes de saber aproveitar o fator campo no jogo de volta.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Jogar em São Januário é sempre importante para a gente. O fato de fazer uma segunda partida em casa pode ser decisivo sim, desde que a gente faça uma boa estreia. Apesar da dificuldade de jogar essa segunda fase da Libertadores, o Vasco vai em busca de uma competição boa. Temos inspirações grandes. O clube foi duas vezes campeão sul-americano, temos que pensar grande sim", afirmou o comandante, em declarações ao site oficial do Vasco, reproduzidas nesta quinta-feira.

Já ao falar mais especificamente sobre o primeiro rival do Vasco nesta Libertadores de 2018, Zé Ricardo lembrou que o Universidad Concepción ganhou os dois confrontos de mata-mata que fez contra o Unión Española, também do Chile, no qualificatório derradeiro por vaga no torneio continental.

"O sorteio nos colocou com uma equipe que ficou em terceiro lugar no Campeonato Chileno, no ano passado, e com isso ganhou a oportunidade de disputar com o Unión Española uma vaga para a Libertadores. Venceu os dois jogos. A gente sabia que qualquer equipe que viesse do outro lado nos traria um grau de dificuldade, até pelas condições que enfrentaremos o Concepción, com menos de um mês de preparação", analisou o treinador, para depois exibir conhecimento das características do time chileno.

"Acredito que se fizermos tudo certo, teremos condições de ter uma boa disputa com eles. É um clube jovem, com 23 anos ainda, mas que dentro do seu time tem peças experientes. Um goleiro e mais três jogadores argentinos que dão esse toque de experiência ali. Atualmente estão na décima colocação no campeonato nacional, mas não estão distantes do bloco de cima. Certamente vamos esperar uma equipe bem difícil, mas o Vasco vai se preparar da melhor maneira possível para essa primeira grande disputa do ano", completou.

A partida de ida deste mata-mata está marcada para acontecer no dia 29 de janeiro, no Chile, antes de o Vasco receber o adversário no duelo de volta, em São Januário, no dia 7 de fevereiro.