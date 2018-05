Zé Ricardo aprova atuação do Vasco e lamenta 'gols inacreditáveis' em derrota

O técnico Zé Ricardo avaliou que o Vasco merecia sorte melhor no duelo em que foi batido por 3 a 2 pelo Vitória, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador apontou que o time teve boa atuação no domingo, mas sofreu "gols de forma inacreditável" e precisará de muito trabalho para superar o momento ruim.

+ Vasco decepciona de novo, perde para o Vitória e amarga 1ª derrota no Brasileiro

+ Confira tabela do Campeonato Brasileiro

"Lamentamos muito o resultado. Infelizmente, a fase não é boa e quando se atravessa um momento como esse as coisas precisam ser feitas de forma simples. Acredito que taticamente fizemos uma boa partida, criamos boas oportunidades, mas tomamos dois gols de forma inacreditável. Só vamos sair dessa situação com muito trabalho, algo que não está faltando. Pegamos uma equipe com uma proposta reativa, tentamos furar o bloqueio pelo lado de campo e chegamos com perigo, mas acabamos perdendo a partida em lances isolados", avaliou.

A fase do Vasco é complicada, com o time tendo sido eliminado da fase de grupos da Copa Libertadores com uma rodada de antecedência. Além disso, dias antes da derrota para o Vitória, havia se complicado na Copa do Brasil ao perder por 3 a 0 para o Bahia, no jogo de ida das oitavas de final.

"Vamos tentar sair dessa fase com muito trabalho, dedicação e empenho. Iremos falar menos e trabalhar ainda mais. Poderíamos estar liderando o campeonato com um jogo a menos junto com Flamengo, Corinthians e Atlético Mineiro, mas o resultado não veio. Queríamos sair de campo comemorando os três pontos junto com a torcida, produzimos para isso, mas não foi possível. Agora iremos procurar juntar os cacos e fazer uma semana de trabalho forte para irmos bem no clássico do próximo fim de semana", declarou Zé Ricardo.

No Brasileirão, o Vasco está com sete pontos somados em quatro jogos, na sexta posição. O time voltará a no próximo sábado, quando vai enfrentar o Flamengo em clássico no Maracanã e válido pela sexta rodada do torneio nacional.