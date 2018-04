Zé Ricardo comanda primeiro treino no Vasco e é elogiado pelos jogadores

Contratado na semana passada, o técnico Zé Ricardo comandou apenas nesta terça-feira seu primeiro treino no Vasco, em São Januário. E a primeira impressão deixada pelo novo comandante foi bastante positiva, como deixou claro o meia Wagner, em entrevista coletiva após a atividade.

"Muito bom o primeiro contato. Começamos a entender aquilo que ele está pedindo, como ele quer que a equipe se porte, então o primeiro treino foi muito positivo. Foi bola do início ao fim, e isso todo jogador adora. Temos muito ainda que conhecê-lo, só conhecemos jogando contra, mas ele sempre teve fama de arrumar bem as equipes. Ficamos feliz por ele estar chegando. Esse tempo que teremos para trabalhar será bom, pois ele conseguirá arrumar o nosso time e deixá-lo mais com sua cara", declarou.

Zé Ricardo acompanhou de fora o clássico do Vasco diante do Fluminense, no sábado. E a vitória por 1 a 0 do time cruzmaltino agradou bastante o novo comandante. "Ele gostou bastante da compactação, da maneira que conseguimos jogar com e sem a bola, marcando bem, não dando espaço para o time adversário. Passou para nós que viu muitas possibilidades e maneiras diferentes para a equipe atuar", revelou Wagner.

Apesar dos elogios a Zé Ricardo, o meia também fez questão de exaltar Valdir Bigode, que comandou o Vasco interinamente na semana passada e agora volta ao cargo de auxiliar. "A semana passada foi boa. Deixamos os problemas de lado, focamos nos treinamentos e procuramos ajudar o Valdir no que ele precisava. Dentro de campo, conseguimos transformar toda essa dedicação em atitude e por isso vencemos com propriedade."

Agora, Zé Ricardo terá quase duas semanas para trabalhar o Vasco, já que a próxima partida acontecerá somente no dia 10 de setembro, diante do Grêmio, em casa. "O Zé vai nos conhecer mais no dia a dia, saber a característica individual de cada jogador, onde cada um gosta de jogar", projetou Wagner.