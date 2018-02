Zé Ricardo confirma Vasco com os reservas e terá estreias de Werley e Fabrício

Sem mistérios, o técnico Zé Ricardo confirmou neste sábado a escalação do Vasco para encarar o Volta Redonda no Campeonato Carioca. Pensando na Libertadores, o comandante cruzmaltino optou por escalar um time reserva no domingo, em São Januário, pela quinta rodada da Taça Guanabara.

+ Confira a tabela do Campeonato Carioca

+ Mais notícias do Vasco

Apesar da goleada no jogo de ida diante do Universidad de Concepción, por 4 a 0, mesmo no Chile, Zé Ricardo preferiu poupar seus principais nomes para a volta. Na quarta que vem, o Vasco recebe o mesmo adversário em São Januário, podendo perder por até três gols de diferença para ir à última fase preliminar da Libertadores.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste sábado, os jogadores que foram titulares no Chile realizaram uma atividade em campo reduzido. Já o restante do elenco, reforçado por seis atletas da categoria sub-20, trabalhou jogadas de bola parada. Neste grupo, estavam o zagueiro Werley e o lateral-esquerdo Fabrício, recém-contratados e que estrearão pelo Vasco no domingo.

Com o descanso aos titulares, o Vasco vai entrar em campo diante do Volta Redonda com: Gabriel Félix; Rafael Galhardo, Werley, Paulão e Fabrício; Bruno Paulista, Andrey e Thiago Galhardo; Rildo, Riascos e Caio Monteiro. Chance para os garotos do elenco mostrarem serviço.

"É uma grande oportunidade para mim. Esse é o ano que mais estou disputando partidas pelo profissional. Encaro esse momento com muita felicidade. É um chance única e vou procurar dar o meu melhor para aproveitar o voto de confiança que o professor Zé Ricardo está nos dando. É fazer uma boa apresentação na partida de amanhã para gradativamente ir recebendo mais oportunidades. Esse ano estou mais amadurecido", declarou o volante Andrey, de 19 anos.

O confronto deste domingo é importante para o Vasco. Afinal, o time alvinegro é apenas o quinto colocado do Grupo A, com quatro pontos, e precisa vencer e torcer por tropeços de Bangu e Nova Iguaçu para ir às semifinais da Taça Guanabara.

"Não podemos pensar nos outros resultados, temos que procurar fazer o nosso papel aqui dentro de São Januário. Vamos jogar contra uma equipe que costuma fazer boas participações no Campeonato Carioca. Estaremos diante da nossa torcida e precisamos nos impor para buscar o resultado. Depois, com a vitória garantida, vamos procurar saber o que aconteceu nas outras partidas. Vamos fazer o que estiver ao nosso alcance para sair com a classificação", disse Andrey.