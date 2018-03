Zé Ricardo despista e mantém dúvida sobre esquema com três zagueiros no Vasco

O técnico Zé Ricardo aproveitou o retorno de quatro jogadores do departamento médico para deixar o adversário com ainda mais dúvidas sobre qual será a escalação do Vasco para a semifinal do Campeonato Carioca. O time cruzmaltino encara o Fluminense nesta quinta-feira, às 21 horas, no Maracanã, no duelo que vale vaga na decisão.

Os meias Evander, Giovanni Augusto e Wagner e o atacante Paulinho demonstraram estar recuperados de suas respectivas lesões e participaram da atividade desta quarta-feira. Evander e Paulinho são os que têm mais chances de começar em campo.

"A escalação ainda não está definida, ainda possuímos algumas dúvidas. Ainda vamos avaliar e analisar a resposta deles. Gostaria muito de dar maiores informações, mas dessa vez ainda não tenho condições. Estamos tendo um pouquinho de calma para definir, até porque temos que pensar na escalação inicial e também nas trocas", disse.

O treinador também deixou em aberto a possibilidade de entrar em campo com três zagueiros. No duelo da Taça Rio contra o Fluminense, Zé Ricardo optou por colocar o time no 3-5-2 para espelhar a forma do adversário jogar.

"Treinamos com os três zagueiros e também de outra forma. Devemos definir a escalação até a hora do almoço de amanhã (quinta-feira)", despistou. "A equipe do Fluminense é forte e venceu a Taça Rio com méritos. O Abel é um treinador que considero uma referência. O professor Paulo Autuori, que também trabalhando lá, é outro grande profissional. A subida dos laterais é um ponto forte da equipe deles", afirmou o treinador.