Zé Ricardo elogia Abel e minimiza oscilação do Vasco na véspera do clássico

A rivalidade entre Vasco e Fluminense, rivais do clássico desta quarta-feira, não impediu que Zé Ricardo reconhecesse o trabalho de Abel Braga à frente do time tricolor. Nesta terça, o técnico cruzmaltino elogiou o colega e o adversário, e apostou em um confronto bastante difícil no Engenhão, pela Taça Rio.

+ Confira a tabela da Taça Rio

"Nos preocupamos com o Fluminense de um forma geral. Foi uma equipe que encontrou uma forma legal de jogar. O Abel, com todo seu conhecimento de jogo, achou uma maneira de atuar interessante e precisamos ter atenção. Temos que ter tranquilidade", declarou em entrevista coletiva.

Nas últimas seis partidas, o Fluminense venceu cinco, com 17 gols marcados e somente três sofridos. Por outro lado, o Vasco até levou a melhor nas últimas duas partidas, mas tem oscilado demais em campo. "Oscilações são normais, principalmente em grupos que estão se reformulando, como é o caso do Vasco. A cada jogo, temos adversários diferentes, com propostas diferentes, e com isso acabamos tendo altos e baixos", considerou Zé Ricardo.

O treinador, no entanto, descartou realizar mudanças na escalação por causa desses altos e baixos. "Oscilações acontecem e se nos procurarmos toda hora ficar mudando, criamos dúvidas e falta de confiança no nosso grupo. Vamos procurar fazer um jogo forte amanhã e tomara que tudo dê certo."

Zé Ricardo ainda ressaltou a importância de um resultado positivo no clássico para embalar o Vasco para a estreia da fase de grupos da Libertadores, contra a Universidad de Chile, terça-feira que vem. "Teremos um jogo importantíssimo, pois queremos continuar na liderança da Taça Rio e adquirir confiança para o jogo contra a La U", projetou.