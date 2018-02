Zé Ricardo exalta bom desempenho do Vasco, mas contém euforia na Libertadores

O técnico Zé Ricardo exaltou o bom desempenho exibido pelo Vasco no primeiro mata-mata enfrentado pelo time nesta Copa Libertadores, na qual o time garantiu vaga no próximo estágio qualificatório para a fase de grupos ao vencer o Universidad de Concepción por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, em São Januário, pelo confronto de volta com o time chileno. Na partida de ida, no Chile, os vascaínos golearam por 4 a 0.

"Oferecemos condições para que todo elenco evolua. Satisfeito com os dois confrontos, com o nosso desempenho nas duas partidas. A Libertadores é um torneio diferente e esse jogo em São Januário foi a continuidade do primeiro jogo lá em Concepción. A concentração foi fundamental em todos os momentos. Fizemos um gol com seis minutos, mas depois nos desconcentramos um pouco e permitimos algumas investidas do adversário. Corrigimos no intervalo e passamos a controlar a partida", analisou o treinador.

Zé Ricardo, porém, conteve a euforia ao lembrar que a equipe vascaína ainda não conquistou vaga na fase de grupos. Para se garantir na mesma, precisará superar o ganhador do confronto boliviano entre Oriente Petrolero e Jorge Wilstermann, que fazem a partida de volta do mata-mata deste estágio preliminar da competição continental nesta quinta-feira, a partir das 22h30 (de Brasília).

"Estamos de parabéns, mas esse ainda foi o primeiro passo. A caminhada é longa, é difícil. Agora é descansar bastante, pois o próximo jogo também será decisivo", lembrou o comandante, que só saberá na noite desta quinta-feira se o Vasco fará em casa ou não o duelo de volta deste seu segundo mata-mata.

Por causa do ranking da Conmebol, que serve como critério para definir a ordem dos mandos deste estágio da Libertadores, o Vasco só fará a segunda partida em São Januário se o Oriente Petrolero avançar. Porém, o Jorge Wilstermann já ganhou o duelo de ida por 2 a 1, fora de casa, e agora defenderá diante de sua torcida a vantagem para se classificar. Se isso ocorrer, o time vascaíno receberá o adversário boliviano em seu estádio já na próxima semana, no primeiro embate desde possível mata-mata.