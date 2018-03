Zé Ricardo exalta controle do Flamengo em vitória: 'Evoluímos bastante'

O técnico Zé Ricardo se mostrou bastante satisfeito com a atuação do Flamengo no triunfo desta quarta-feira sobre o Macaé, pelo Campeonato Carioca. Se teve dificuldades para abrir o placar, o time rubro-negro não sofreu sustos em nenhum momento e foi dono da partida, justamente o fator salientado pelo treinador.

"No Flamengo, a gente tem no DNA a obrigação de ser uma equipe ofensiva. Espero que consiga cada vez mais ter um time equilibrado, não só ofensiva, mas defensivamente também. Tendo esse equilíbrio, conseguimos fazer bons jogos. Sabíamos que o Macaé contava com jogadores rápidos e que precisaríamos ter cuidado com eles. Entendemos que se tivéssemos o controle da bola no campo de ataque, teríamos o controle da partida. Evoluímos bastante nesse ponto", comentou.

Foi a segunda vitória do Flamengo nesta Taça Guanabara, e a segunda com extrema facilidade - na estreia, havia goleado o Boavista por 4 a 1. Os jogadores elegeram justamente Zé Ricardo como principal responsável por este início, como deixou claro o goleiro Alex Muralha, que saiu do gramado se derretendo em elogios ao treinador.

"Fico feliz em saber das palavras do Alex, que é um dos líderes que temos nessa equipe. Não é questão de comprar minha ideia, e sim a nossa. O ambiente de trabalho é muito bom e acho que isso tem colaborado para a compreensão deles de como queremos que nossa equipe jogue. Acho que andamos para frente em relação à temporada passada, no entanto ainda precisamos acertar muitas coisas para este ano", celebrou Zé Ricardo.