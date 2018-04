Zé Ricardo exalta evolução do Vasco em 2º tempo de jogo: 'Parecia outra equipe'

Depois de ver o Vasco terminar o primeiro tempo do jogo contra a Chapecoense em desvantagem de 1 a 0 e depois buscar o empate por 1 a 1 na segunda metade do confronto realizado neste domingo na Arena Condá, em Chapecó (SC), o técnico Zé Ricardo exaltou a evolução apresentada pelo seu time na etapa final desta partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O comandante destacou a mudança brusca de postura de seus jogadores após ficar decepcionado com o que presenciou na parte inicial do duelo. "Parecíamos uma outra equipe no segundo tempo, realmente não fomos bem nos primeiros 45 minutos. Talvez o calor tenha nos feito administrar um pouco mais. Tivemos que fazer também uma viagem desgastante. A verdade é que nossa atuação foi bem abaixo do nosso nível. Houve uma cobrança no vestiário (no intervalo) e ela surtiu efeito. Empatamos com méritos e tivemos oportunidades para virar a partida", analisou o treinador, em entrevista coletiva.

Zé Ricardo também exibiu satisfação com o fato de o Vasco ao menos ter conseguido somar um ponto fora de casa e se garantido na quarta posição do Brasileirão, no qual anteriormente havia estreado com uma vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no Rio.

"Nós (da comissão técnica) cobramos mais que o normal no vestiário, sem dúvidas. Vimos que a atuação estava realmente muito abaixo do que tínhamos programado para jogar e a Chapecoense se aproveitou disso para abrir o placar. No segundo tempo, como disse, fomos bem, estivemos concentrados e ganhamos um ponto. Jogar aqui (em Chapecó) é muito difícil e acredito que no final de tudo o resultado foi satisfatório", reforçou.

Após o empate fora de casa pelo torneio nacional, o Vasco agora iniciará a sua preparação para enfrentar o Racing, quinta-feira, em São Januário, pela Copa Libertadores, em duelo considerado decisivo para a equipe, que somou apenas um ponto em três partidas e ocupa a lanterna do Grupo E da competição.

"Queremos ganhar na quinta-feira, mas sabemos que vamos enfrentar uma grande equipe. Com o apoio da nossa torcida, sem dúvida, iremos nos sentir mais confiantes para buscar esse resultado tão importante para nós", enfatizou Zé Ricardo.