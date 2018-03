Zé Ricardo exalta missão cumprida na Primeira Liga e elogia reservas do Fla

Depois de ver o Flamengo empatar por 0 a 0 com o Ceará, nesta quarta-feira à noite, no Castelão, em Fortaleza (CE), e assegurar a liderança do Grupo B da Copa da Primeira Liga, o técnico Zé Ricardo exibiu satisfação com o desempenho da sua equipe. Embora não tenha vencido, o time levou um ponto para a casa e foi escalado apenas com o goleiro Alex Muralha entre os jogadores considerados titulares, sendo que com a igualdade no placar os reservas mantiveram o time invicto na competição, no qual avançou à próxima fase com sete pontos no Grupo B.

Embora já tenha levado a campo um time quase inteiro reserva também na vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, no seu duelo anterior pela Copa Primeira Liga, Zé Ricardo acredita que os jogadores testados apresentaram uma "evolução do primeiro para o segundo jogo". "A gente já não contava com o Everton, Leandro Damião, além do Berrío, e foi a oportunidade de outros jovens poderem atuar", afirmou.

O treinador ressaltou que o mais importante foi garantir a liderança do Grupo B, que antes deste empate ainda era almejada pelo próprio Ceará. Com dois pontos, o time cearense ainda fechará a sua campanha na primeira fase do torneio contra o Grêmio, no próximo dia 2 de março.

"Viemos aqui com dois objetivos: vencer a partida e garantir a primeira colocação, além de dar ritmo ao grupo e prepará-los para eventuais necessidades na temporada. E acho que os alcançamos. Gostei do primeiro tempo, da postura da nossa equipe, tivemos algumas oportunidades de definição. O Ceará também teve... Conseguimos suportar os momentos mais difíceis e acredito que foi positivo esse balanço, o grupo se doou bastante e sabemos que na continuidade da temporada nós vamos precisar de todos eles", ressaltou o comandante flamenguista, em entrevista coletiva.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Zé Ricardo poupou quase todos os titulares do Flamengo deste duelo em Fortaleza visando a semifinal da Taça Guanabara, neste sábado, contra o Vasco, em Volta Redonda, onde, por ter realizado melhor campanha até aqui, os rubro-negros jogarão com a vantagem de poder empatar para ir à decisão desta primeira fase do Campeonato Carioca.