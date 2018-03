Zé Ricardo faz mistério antes de estreia do Vasco nos grupos da Libertadores

Após poupar titulares no fim de semana, na vitória sobre o Madureira, o técnico Zé Ricardo resolver fazer mistério no time do Vasco para a estreia na fase de grupos da Copa Libertadores. O time carioca enfrentará a Universidad de Chile, às 21h30 desta terça-feira, em São Januário, pelo Grupo E, que tem ainda Racing e Cruzeiro

"A equipe está definida. Vamos jogar dentro daquilo que apresentamos na temporada. Agora é descansar e esperar o jogo para referendar aquilo que treinamos e preparamos para essa estreia", disse o treinador, ao fim do treino tático que conduziu na manhã desta segunda-feira.

Zé Ricardo evitou antecipar a escalação e até o esquema tático da equipe, já que vem alternando formações com dois e três zagueiros nas últimas rodadas do Estadual. "Estamos trabalhando das duas formas, com três ou dois zagueiros, e podemos utilizá-las durante a própria partida. Essa é a minha expectativa, pois é importante demonstrarmos versatilidade numa competição como essa."

O técnico comandou praticamente o treino inteiro com os portões fechados, sem revelar os titulares. Porém, deu pistas sobre a formação ao tirar de campo, antes da abertura da atividade para a imprensa, aqueles que devem começar jogando nesta terça.

Desta forma, Zé Ricardo deve escalar o time vascaíno nesta terça com dois zagueiros, com a seguinte formação: Martín Silva; Pikachu, Paulão, Erazo e Henrique; Desábato, Wellington e Evander; Wagner, Riascos, Paulinho (Rildo).