Zé Ricardo faz mistério no Flamengo; clube confirma 38 mil ingressos vendidos

O técnico Zé Ricardo fechou o treino do Flamengo neste sábado e tentou fazer mistério sobre o time que entrará em campo para o duelo contra o Coritiba neste domingo, às 19h30, no Maracanã, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

A única informação oficial do Flamengo foi sobre a venda de ingressos. Na noite deste sábado, o clube divulgou pelo Twitter que 38 mil bilhetes haviam sido vendidos antecipadamente. O time rubro-negro ocupa a terceira colocação na tabela com 66 pontos, a cinco de distância do líder Palmeiras.

A tendência é a de que o Flamengo entre em campo com a mesma formação da vitória sobre o América-MG por 1 a 0 na última rodada. A única novidade é o retorno de Guerrero, que estava na seleção peruana, na vaga de Leandro Damião.

Durante os trabalhos do meio de semana, o treinador testou uma variação tática com a entrada de Mancuello na vaga de Fernandinho. Mas o Flamengo deve entrar em campo com a seguinte formação: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Jorge; Márcio Araújo, Willian Arão e Diego; Fernandinho, Everton e Guerrero.