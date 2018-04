Zé Ricardo faz mistério no Vasco e divulga relacionados sem Thiago Galhardo

O técnico Zé Ricardo comandou na manhã desta terça-feira o último treino do Vasco no Rio de Janeiro antes do embarque para a Argentina, onde enfrentará o Racing, na quinta-feira, pela terceira rodada do Grupo E da Libertadores

O treinador realizou um trabalho tático, mas ainda não definiu a formação titular. Ao término da atividade ele apenas divulgou a lista de relacionados para a viagem. Não há novidades. A única baixa é a ausência do meia Thiago Galhardo, que teve um choque de cabeça na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, domingo, na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro.

O jogador recebeu dois pontos na testa no dia da partida e não vai se recuperar a tempo até o duelo pela Libertadores. Ele será reavaliado nesta quarta-feira para saber se terá condições de enfrentar a Chapecoense no domingo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Uma das certezas na formação titular é o lateral-esquerdo Henrique. Em entrevista ao site do Vasco ele falou sobre a importância de somar pontos na Argentina. "Uma vitória nos colocará entre os líderes do grupo. A nossa postura tem que ser a mesma da partida contra o Atlético. Precisamos impor o nosso ritmo. Só assim teremos chance de sair de lá com um resultado positivo", declarou.

O jogador também falou sobre o poder de reação do Vasco na atual temporada. Em 2018, a equipe já reverteu cinco resultados adversos nos minutos finais. Para ele, a viradas acontecem graças a força do elenco de não desistir nunca da partida.

"Nosso lema é acreditar até o final. E sempre lembramos disso no vestiário antes de todas as partidas. Dedicação e entrega são coisas que nunca vão faltar, até porque isso faz parte do DNA da nossa equipe. O Vasco é o time da virada, como bem fala a música, mas é bom deixar claro que essas vitórias não estão vindo por acaso ou por sorte. É fruto de dedicação, trabalho e competência."