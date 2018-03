Zé Ricardo indica que utilizará força máxima no Flamengo diante do Grêmio

O Flamengo deverá estrear na Copa da Primeira Liga com a sua formação titular. Ao menos foi o que indicou o técnico Zé Ricardo nesta segunda-feira, em treino realizado no Ninho do Urubu, quando testou o time que vai encarar o Grêmio nesta quarta-feira, às 19h30, no Mané Garrincha, em Brasília.

No treinamento tático desta segunda, Zé Ricardo testou o time titular com a seguinte formação: Alex Muralha; Pará, Réver, Rafael Vaz e Trauco; Romulo, Willian Arão e Diego; Mancuello, Everton e Guerrero.

Mas a principal atração da atividade esteve no time reserva. Foi o colombiano Berrío, recém-contratado junto ao Atlético Nacional. O atacante teve desempenho discreto no treinamento, o primeiro ao lado dos seus companheiros. Mas ele só poderá ser aproveitado quando tiver o seu contrato regularizado. Caso isso ocorra nesta terça-feira, há a chance de o recém-contratado ficar como opção no banco de reservas no Mané Garrincha, diante do Grêmio.

Assim, Zé Ricardo vai apostar na base que começou a temporada 2017 de forma arrasadora o Campeonato Carioca, com três vitórias e 11 gols marcados e apenas um sofrido na competição, o que praticamente já assegurou a sua passagem às semifinais da Taça Guanabara.

O time sabe, porém, que o confronto com o Grêmio será o primeiro grande teste do Flamengo neste início de temporada. "A gente não pode esquecer que ainda estamos em preparação e que dá para melhorar, corrigir nossos erros. Nessa quarta-feira teremos um jogo muito importante, que será um teste mais forte, com certeza. Temos que fazer um grande jogo", afirmou o centroavante peruano Paolo Guerrero.