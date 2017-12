Zé Ricardo já projeta Flamengo sem Jorge: 'Se sair, será uma grande perda'

Em uma negociação rápida, que se desenrolou da última quarta até esta quinta, o Flamengo praticamente definiu a venda do lateral Jorge para o Monaco. Apesar de o acordo ainda não estar finalizado, todos no clube já projetam o futuro sem o jovem de 20 anos, inclusive o técnico Zé Ricardo, que lamentou a provável saída.

"Um jogador talentoso como o Jorge, caso a saída dele realmente acontecer, será uma grande perda. Sabemos que isso é normal nos grandes clubes", comentou nesta quinta. "É um atleta de alto nível, que tem muito a evoluir ainda. Não só o Flamengo, mas todas as equipes brasileiras, tem essa possibilidade de perda. Sobre o Jorge, ainda não fui comunicado oficialmente, agora eu devo tomar uma posição."

Jorge foi revelado na base do próprio Flamengo e ganhou espaço no ano passado, quando se firmou entre titulares da equipe. Por ele, os dirigentes do Monaco estariam disposto a pagar cerca de 8 milhões de euros, valor que seduziu os cartolas rubro-negros e que deve concretizar a negociação.

"É um atleta que está no Flamengo desde o infantil, conhece muito bem o clube, sabe jogar na posição. É um atleta que está em franco desenvolvimento", elogiou Zé Ricardo. "É um atleta que terá sucesso na carreira e vestirá a camisa da seleção brasileira principal."

Se Jorge já está praticamente descartado do elenco, o Flamengo conta o peruano Miguel Trauco, trazido para esta temporada, para substitui-lo. O jogador deve ser o titular na estreia do clube no Campeonato Carioca, neste sábado, contra o Boavista. Outro reforço que deve ir a campo é o volante Rômulo, mas este provavelmente não será titular.

"É um atleta que já se apresentou em uma condição física boa. Optamos por não levá-lo para Goiânia pois ainda havia etapas a cumprir na preparação. Ontem, conseguimos fazer com que ele jogasse os 25 minutos prováveis. Como ele está pesado pela preparação, sentiu um pouquinho. Vamos avaliar mais no treino de amanhã, em Natal, e definir a escalação dele. Sem dúvida alguma, a ideia é aproveitá-lo na partida", disse Zé Ricardo.