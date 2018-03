Zé Ricardo lamenta chances perdidas pelo Vasco: 'Não soubemos definir o jogo'

O técnico Zé Ricardo lamentou as chances perdidas pelo Vasco na derrota para o Botafogo por 3 a 2, na noite desta quarta-feira, pela semifinal da Taça Rio. O resultado eliminou o time de São Januário, que chegou a estar vencendo por 2 a 1, do segundo turno do Campeonato Carioca.

"Não soubemos definir a partida, não tivemos a competência necessária", declarou o treinador. "Em alguns momentos temos o controle do jogo, trabalhamos bem a bola, finalizamos muito e nos aproximamos mais do gol adversário, algo que cobrava bastante no ano passado, mas ainda apresentamos equívocos."

Zé Ricardo se refere à virada do Vasco na partida. O time saiu perdendo, mas buscou o 2 a 1 no marcador, ao anotar dois gols seguidos em lances de bola aérea. Curiosamente, foi também em jogada de bola parada que o Vasco levou o terceiro gol. "Acabou tomamos um gol de bola parada do Igor Rabello. O Botafogo está de parabéns pela vitória."

No geral, Zé Ricardo disse ter ficado satisfeito com a qualidade do clássico. Mas acredita que o cansaço dos dois times prejudicou o desempenho na segunda etapa. "Acho que foi um grande clássico, assim como foi no domingo passado. Fizemos um primeiro tempo com bastante volume. Saímos perdendo, mas conseguimos a virada e tivemos oportunidade de fazer o terceiro. O segundo tempo foi bastante truncado, o desgaste físico das duas equipes ficou evidente."

Apesar da eliminação, o treinador evitou clima de lamentação. Afinal, o Vasco já estava garantido na semifinal geral do Estadual. "Iremos continuar trabalhando. A repetição te deixa próximo da perfeição e quem a busca costuma evoluir. Não queremos oscilar tanto como oscilamos."

Para a semifinal geral, Zé Ricardo já cobrou maior empenho dos seus jogadores na busca pela definição dos jogos. "Só vamos corrigir isso trabalhando. Queremos buscar o equilíbrio para seguir criando e não sofrendo gols", comentou o treinador.

Agora o Vasco só voltará a campo no meio da próxima semana para o duelo da semifinal. Os dois duelos serão disputados na quarta e na quinta. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) ainda não definiu as datas exatas e os horários.