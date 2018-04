Zé Ricardo lamenta 'noite muito longa' após vice do Vasco e já mira o Brasileirão

Cerca de 24 horas depois da decepção com a perda do título carioca, a derrota para o Botafogo nos pênaltis na decisão do Estadual ainda incomodava o técnico Zé Ricardo. O comandante vascaíno admitiu a dificuldade de aceitar o resultado, mas, ao mesmo tempo, cobrou que seus jogadores já passem a focar a estreia no Campeonato Brasileiro, domingo, em casa, contra o Atlético-MG.

"É difícil, foi uma noite muito longa. Mas acho que o Vasco está de parabéns pela campanha que fez, pela recuperação que teve. A torcida fez uma festa belíssima ontem, todos nós gostaríamos de ter dado o retorno, o título, mas infelizmente não veio. São coisas do futebol, a gente vai ter que digerir esta derrota e esta dor o quanto antes, porque domingo já tem o Campeonato Brasileiro", declarou nesta segunda-feira à ESPN Brasil.

No ano passado, Zé Ricardo foi campeão do Carioca com o Flamengo. De lá para cá, foi demitido pelo time rubro-negro e encontrou espaço no rival, onde voltou a ser reconhecido. Prova disso é que mesmo com o vice-campeonato, foi eleito o melhor técnico desta edição da competição.

"São coisas do futebol. Tenho muito carinho pelo Flamengo, a quem dediquei quase 15 anos de trabalho. Tenho muitos amigos lá. Mas tenho muito orgulho de hoje fazer parte do Vasco. Vou seguir meu trabalho. Ser reconhecido é importante, mas não consigo deixar de dividir isso com a comissão técnica, os jogadores, que estão fazendo um trabalho de muita dedicação e esforço", comentou.

Agora, o comandante cruzmaltino tenta recuperar a confiança de seus atletas, abalada com a perda do título, visando o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil. "São competições muito difíceis. Vamos passar confiança aos jogadores. O título carioca faria isso, mas quis o destino que ele não viesse. A torcida pode ter certeza que a gente vai continuar trabalhando muito para honrar esta camisa."