Zé Ricardo minimiza provocações e nega Flamengo favorito no clássico

O técnico Zé Ricardo colocou panos quentes no clima de provocação de ambos os lados antes do clássico entre Vasco e Flamengo, que definirá uma vaga na decisão da Taça Guanabara neste sábado. O treinador viu como natural a troca de declarações entre os clubes e também minimizou o longo jejum de nove jogos sem vitórias do time rubro-negro no clássico.

"Provocações acontecem entre rivais. O Flamengo também ficou muito tempo sem perder para o Vasco. É normal em vários esportes. Entramos em nova história, novo ano, a cada partida visamos melhorar nossas performances. É com esse pensamento que entraremos em campo amanhã, respeitando os adversários mas focados em melhorar nossa performance, nosso jogo coletivo, para que possamos conseguir nossos resultados", declarou.

Apesar do tabu, o Flamengo entra em campo no sábado embalado pelo grande início de temporada. Em oito partidas oficiais até o momento, foram sete vitórias e um empate. No Carioca, o time rubro-negro teve a melhor campanha da primeira fase e venceu as cinco partidas que disputou. Mesmo assim, Zé Ricardo negou qualquer favoritismo no clássico.

"Temos a ideia firme de fazer uma temporada muito forte e esta partida faz parte do que a gente entende como crescimento, colocarmos nossa força à prova para buscarmos não só a final da Taça Guanabara, mas também como etapa da preparação da Libertadores. Estamos caminhando para sermos protagonistas dos nossos jogos, mas é difícil falar de favoritismo. Principalmente em clássicos. Temos muitos exemplos. O que precisamos é render para que possamos vencer a partida", disse.

Nesta sexta-feira, Zé Ricardo fez mistério em relação à escalação para o clássico. Ele comandou um treino tático, mas não definiu os 11 titulares. A maior dúvida é em relação ao colombiano Berrío, que pode ser escalado na vaga de Mancuello. O Flamengo deve entrar em campo com: Alex Muralha; Pará, Rafael Vaz, Réver e Trauco; Rômulo, Willian Arão, Diego, Mancuello (Berrío) e Éverton; Guerrero.

"Ontem e hoje treinamos algumas coisas que me agradaram, para tentarmos surpreender a equipe do Vasco. Ainda não defini a equipe que vai começar jogando, estamos levando 20 atletas para, com calma, analisarmos com a comissão e definirmos quem começa jogando", explicou.

Ainda no treino desta sexta, a novidade ficou por conta de Darío Conca. O argentino, contratado para a temporada, mostrou evolução na recuperação de sua lesão no joelho, correu em volta do gramado e até trabalhou com bola. Outro que se recupera de problema físico é Ederson, que também treinou com bola.