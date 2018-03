Zé Ricardo tem reforços em treino, mas despista sobre escalação do Vasco na final

O Vasco realizou neste sábado o último treino antes da primeira partida da final do Campeonato Carioca. No gramado de São Januário, o técnico Zé Ricardo comandou atividade sem indicar os titulares para o confronto deste domingo, que será realizado no Engenhão, às 16 horas.

O elenco cruzmaltino até realizou um trabalho com bola, mas sem divisão do elenco entre titulares e reservas. A definição da escalação, então, passará pelas condições dos atletas. Paulinho, por exemplo, treinou normalmente, mas ainda não está 100% fisicamente e, por isso, deve ficar como opção no banco mais uma vez.

Zé Ricardo, aliás, teve dois reforços na atividade. O lateral-esquerdo Henrique trabalhou após se recuperar de lesão muscular na coxa esquerda, mas deve seguir fora. O meia Evander também se recuperou de um problema na coxa, treinou e pode voltar à equipe.

Se Evander retornar ao time titular, a tendência seria que Giovanni Augusto, seu substituto, fosse para o banco. Mas o meia foi um dos destaques da vitória heroica de quinta-feira sobre o Fluminense, o que pode fazer com que seja mantido. O próprio jogador despistou sobre a possibilidade de começar entre os 11.

"Eu iniciar entre os 11 é mais uma opção do Zé mesmo. Acho que ele vai decidir hoje à noite, quando teremos uma reunião. O Evander está recuperado, agora é esperar a decisão do Zé. Eu realmente não sei quem joga", afirmou em entrevista coletiva neste sábado.

Entre os pontos trabalhados neste sábado, Zé Ricardo cobrou bastante o posicionamento defensivo de seus atletas em jogadas de bola parada. O próprio Giovanni Augusto admitiu que a força do Botafogo pelo alto é uma das maiores preocupações do time cruzmaltino.

"O Botafogo possui jogadores de muita qualidade. É equipe que vem crescendo e fez um excelente jogo contra o Flamengo. Fizeram por merecer chegar na final. O que mais nos preocupa é o fato de eles terem uma bola aérea forte, bem treinada. Precisamos estar atentos para não sermos surpreendidos. Iremos procurar minimizar o máximo possível os erros para sairmos de campo com uma vantagem", comentou.