Zé Ricardo vê vitória 'justa' em clássico, mas prevê ajustes no Vasco para semi

O técnico Zé Ricardo ficou satisfeito com o desempenho do Vasco na vitória sobre o Botafogo por 3 a 2, neste domingo, no Engenhão. Mas já prevê ajustes na equipe para o duelo contra o mesmo rival, na quarta-feira, pela semifinal da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca.

"Mesmo com a vitória, temos alguns detalhes para corrigir. Vamos nos preparar para fazer um bom jogo. Precisamos nos manter concentrados, até porque jogos de alto nível exigem isso. O próximo jogo contra o Botafogo será tão disputado como hoje [domingo]. É nítida a evolução do time nas mãos do Alberto [Valentim]. Agora é o momento de descansar e recuperar os atletas que ainda estão um pouco debilitados", disse Zé Ricardo.

Sobre o clássico de domingo, o treinador encarou o resultado como "justo". "Foi um jogo agradável, onde tivemos um domínio no primeiro tempo. O jogo ficou aberto no final e qualquer um poderia vencido, mas, pelas oportunidades que criamos, acredito que o resultado foi justo. Construímos muito mais nessa partida", analisou.

Zé Ricardo aprovou a formação mais ofensiva do Vasco, com três atacantes, que já havia testado na estreia da equipe na fase de grupos da Copa Libertadores, na semana passada. Neste domingo, ele começou jogando com Rildo, Riascos e Andrés Ríos. Durante o jogo, trocou Rildo, machucado, por Paulinho. E colocou Wagner na vaga de Riascos.

Ao fim da vitória sobre o Botafogo, ele explicou as mudanças. "Hoje tínhamos alguns pequenos problemas, vários jogadores ainda não estavam 100%, dentre eles Wagner e Paulinho. Optamos por ele na atuar naquele setor por sabermos que o lado esquerdo era bem acionado pelo Moisés. Queríamos um jogador com saúde para trabalhar ali por ali. Ao mesmo tempo, não queríamos perder o poder de área do Riascos. Foi essa a nossa ideia", justificou.

Vasco e Botafogo voltam a se apresentar na noite desta quarta-feira, novamente no Engenhão, valendo vaga na final da Taça Rio. A outra semifinal terá Fluminense e Flamengo, na quinta. Os vencedores vão se enfrentar na decisão, marcada para domingo.