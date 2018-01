Zé Roberto, de preleção emocionante ao tricampeonato

Sábado, dia 31 de janeiro de 2015. Minutos antes do Palmeiras disputar seu primeiro jogo oficial da temporada, contra o Audax Osasco, pelo Paulistão, o lateral-esquerdo Zé Roberto pede a palavra e faz uma preleção emocionante nos vestiários da equipe. “Bate no peito do amigo do lado e diz: o Palmeiras é grande. Mais uma vez – o Palmeiras é grande”.

Foi assim o pontapé inicial do Palmeiras no ano, dado pelo jogador mais experiente do grupo que, aos 41 anos, chegou ao Palmeiras e provou que ainda tinha potencial para seguir sua brilhante carreira.

“Aquilo que não nos mata nos fortalece. Nós não morremos durante a temporada e estamos fortalecidos”, costuma dizer o jogador, que ainda em novembro estendeu seu vínculo com o Palmeiras até o final de 2016.

Um dos maiores ídolos da torcida, Zé Roberto teve uma ótima temporada e foi outra peça fundamental para a conquista do tricampeonato da Copa do Brasil. De seus pés saíram gols importantes, como o marcado contra o Internacional, no jogo de volta pelas quartas de final, e contra o Fluminense, na primeira partida das semifinais, no Maracanã. Além disso, sua bola parada foi uma das grandes armas do time durante o torneio.

Com o título garantido, a nova missão desse superatleta será liderar o seu “exército”, como disse em sua famosa preleção, na disputa da Copa Libertadores do ano que vem. Para Zé Roberto, nada é impossível.