Zé Roberto admite renovar contrato com o Santos Zé Roberto admitiu nesta sexta-feira, pela primeira vez, aceitar uma possível proposta para continuar no Santos após o término do seu contrato, em 30 de junho. Embora repita que no momento está pensando apenas na decisão do Campeonato Paulista e nos jogos das oitavas-de-final da Copa Libertadores, o meia disse que se sente orgulhoso com o movimento ?Fica Zé?, do site Santista Roxo, que vai lhe entregar nos próximos dias um abaixo-assinado com 11 mil adesões pela sua permanência na Vila Belmiro. ?É claro que esse tipo de manifestação pode influir na minha decisão porque me sinto um atleta querido e identificado com o clube, mesmo tendo chegado há pouco tempo. No momento certo, se o clube me chamar, vamos nos sentar à mesa e discutir a possibilidade de um novo contrato?, afirmou. ?Fico feliz com a notícia porque, pelo que eu sei, esse tipo de movimento foi feito para poucos atletas na história do clube. E o que eu posso fazer, no momento, para retribuir, é continuar honrando a camisa do Santos em campo.? Com relação do jogo deste sábado, Zé Roberto não esconde o otimismo. ?Estou acostumado a ganhar títulos. Na Alemanha fui tricampeão do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha e espero continuar com a mesma sorte aqui no Santos?, disse o camisa 10, que, no entanto, não acredita que o jogo será fácil. ?É difícil superar o bloqueio que o time deles faz. A zaga e os dois volantes do Bragantino marcam forte, mas fizemos um treino específico na quinta-feira para encontrarmos meios de superar esse obstáculo.? O Bragantino não tem segredo para Marcos Aurélio, que só foi emprestado ao Atlético-PR no ano passado porque foi bem no Campeonato Paulista atuando pelo Bragantino. ?Sei que vamos enfrentar uma marcação forte e por isso, eu e o Rodrigo Tiuí vamos ter que nos movimentar bastante na frente para abrir espaço para os jogadores que chegam de trás.? Mas a retranca do Bragantino não assusta o baixinho, que vem fazendo gols em todos os jogos do Santos. ?Por serem altos, os zagueiros do Bragantino não têm muita velocidade, o que pode nos favorecer?, disse o atacante. E se Marcelo Veiga, técnico de Marcos Aurélio no Campeonato Paulista do ano passado, destacar um jogador para colar nele, o atacante santista já sabe o que fazer. ?Volto até o meio-de-campo para buscar a bola e se o marcador me seguir, abrirá um brecha para os meus companheiros."