Zé Roberto anuncia que volta para a Europa no meio do ano Autor do primeiro gol do Santos no Campeonato Paulista de 2007 e forte candidato a destaque da competição, Zé Roberto confirmou nesta sexta-feira que nem se for campeão da Libertadores vai continuar no futebol brasileiro. O meia disse que as etapas de sua carreira são projetadas com antecedência, e que ao assinar o contrato com o Santos deixou claro que retornaria à Europa no início de julho. "Voltei porque pretendia jogar num grande clube brasileiro e disputar a Libertadores da América, o que não tinha sido possível antes em razão de eu ter ido embora muito cedo. Mas deixei portas abertas e depois de 30 de junho devo acertar com um clube da Europa." O destino do camisa 10 santista deve ser o Olympiacos, da Grécia. Zé Roberto - assim como Vanderlei Luxemburgo - está nos planos de Rivaldo, que vai encerrar a carreira de jogador e se tornar o gerente do clube grego em junho. "Quero deixar claro que no momento a minha cabeça está voltada para o Santos e quero ajudar o time a ganhar títulos", esclareceu. Zé Roberto não se arrependeu de ter decidido interromper durante um ano o estágio europeu de sua carreira e se sente bem no Santos. A prova é que além de se aplicar na marcação e armar jogadas, como sempre fez, vem melhorando a sua média de gols. "Sou o mesmo Zé Roberto, mas com uma função diferente. Agora tenho mais liberdade para chegar à frente, como nos gols que marquei contra o Barueri e no Corinthians, no ano passado." Em 16 jogos pelo Santos, Zé Roberto marcou três gols.