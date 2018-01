Zé Roberto, aos poucos, impõe seu talento Aos poucos, o meia Zé Roberto supera a frustração por ter sido excluído do grupo que disputou e venceu o Mundial de 2002. Ele teve oportunidade nos dois jogos finais das últimas eliminatórias, mas acabou preterido pelo então técnico da seleção Luiz Felipe Scolari. Destaque do Brasil na vitória sobre a Colômbia, Zé Roberto teve de passar o dia nesta segunda-feira explicando o papel que representa na equipe, intitulado pelo treinador Carlos Alberto Parreira como "facilitador". "Faço um meio termo entre a defesa e o ataque, ou seja, ajudo na marcação quando o time não tem a posse de bola e vou à frente com força na hora de tentar o gol." Foi assim nos treinos da semana passada, em Teresópolis, quando chegou a marcar um gol num coletivo, dividindo na ocasião a artilharia com Rivaldo. Em 2002, Zé Roberto estava no melhor momento de sua carreira, como ele próprio assegura, pelo Bayer Leverkusen. Havia disputado três finais do Campeonato Alemão e outra, pela Liga dos Campeões. "A imprensa local destacava minhas atuações e um escritor alemão, torcedor do Bayer, resolveu escrever um livro (Um sonho para a vida) que é a minha biografia", contou. A edição brasileira da publicação está prevista para 2004. Zé Roberto vê uma desvantagem dos jogadores brasileiros que atuam no exterior, fora do eixo Espanha-Itália, na hora de uma convocação para a seleção. É rápido ao dizer que a comissão técnica busca informações sobre todos os atletas e que não pode ser acusada de negligência na escolha. Ele se refere mais especificamente à pouca repercussão dos demais campeonatos nacionais no Brasil. "Quem é que vê jogo de equipes alemãs no Brasil? Só um ou outro por TV fechada." Justifica assim a origem de uma certa resistência a seu nome na seleção. "Comecei na Portuguesa, tive rápida passagem pelo Flamengo e depois vim para a Alemanha, onde estou há cinco anos. É normal que me conheçam pouco no Brasil." Para mudar isso, promete não deixar escapar a chance de continuar na seleção. "Contra a Colômbia, fiz a minha melhor partida com a camisa do Brasil. Daqui a pouco, não vão mais me questionar." Zé Roberto se disse indiferente à presença de Ronaldinho Gaúcho, Alex ou Kaká como meia-direita da equipe. Ressaltou que o mais importante é o Brasil se impor contra o Equador, até por estar atuando em casa. "Temos toque de bola e vamos partir para cima a fim de buscar logo os gols." O meia, muito requisitado nesta segunda-feira no Hotel Tropical para autógrafos e fotos ao lado de hóspedes, revelou estar se sentindo um privilegiado por fazer parte de "um grupo pentacampeão mundial". Chegou a lembrar de sua primeira convocação, em 1995, logo após o Mundial dos Estados Unidos. "Eu era um novato e aprendi muito com Dunga, Bebeto, Romário. Hoje, posso passar algo para Diego, Elano, os mais jovens."