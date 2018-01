Zé Roberto causa troca de farpas O Bayern de Munique e o Bayer Leverkusen estão em pé de guerra por causa de Zé Roberto. O meia brasileiro sente dores nas costas, não se recupera, e por isso os dois clubes trocam acusações. O Bayern, que investiu US$ 9,5 milhões no jogador, diz que o time rival foi descuidado no tratamento ao qual o submeteu na temporada anterior. ?O Zé Roberto tomou remédios quase o ano todo?, lamentou Ottmar Hitzfeld, técnico do Bayern. ?Ele me contou que ingeriu muitos antiinflamatórios e analgésicos?, sustentou. O Bayer criticou as declarações de Hitzfeld e garantiu que não houve nenhum tipo de irregularidade. ?O Zé não tomou um comprimido sequer?, rebateu Dieter Trzolek, fisioterapeuta do clube de Leverkusen. ?Hitzfeld deveria parar de falar bobagens?, sugeriu. Reação idêntica teve Reiner Calmud, diretor do Bayer. ?Antes de ser negociado, o atleta passou por testes médicos e estava tudo bem.?