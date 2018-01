Zé Roberto cogita se aposentar após título da Copa do Brasil

A final da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira pode ter sido o último jogo de Zé Roberto como profissional. Ao fim da partida contra o Santos, na qual o Palmeiras se sagrou campeão, o veterano revelou que ainda não sabe se seguirá jogando na próxima temporada, mesmo com a chance de disputar a Copa Libertadores.

"Nestas férias eu vou estar junto da minha família e rever o ano", disse o meia e lateral-esquerdo, em entrevista ao canal Sportv, antes de ser questionado sobre se está pronto para jogar a Libertadores em 2016. "Não estou, porque eu não sei [como será o futuro]. Terei tempo nas férias para analisar o meu ano."

Aos 41 anos, Zé Roberto afirmou que se sente com o "dever cumprido" por ter ajudado o Palmeiras a buscar o título da Copa do Brasil. "Realizei uma etapa que eu sempre almejei quando voltei para o Brasil, em 2012, que era conquistar um título importante, em um clube importante. Se eu parar hoje, eu só tenho a agradecer a Deus e paro com o dever cumprido."

O troféu da Copa do Brasil foi a maior conquista de Zé Roberto no futebol brasileiro. Antes, só comemorara o título do Paulistão de 2007, pelo Santos, justamente o rival desta quarta. Se cumprir o seu contrato, que termina somente em dezembro de 2016, o veterano jogará a Libertadores pela segunda vez na carreira - na primeira foi até a semifinal, também em 2007 com o Santos.