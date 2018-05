Zé Roberto comemora retorno de Adriano no Flamengo

"Ganhamos muito com a volta do Adriano. Ele é o artilheiro do campeonato e ajudou muito o time em todas as partidas", elogiou o meia, que prometeu boas assistências ao atacante. "Vou procurar me movimentar muito para deixar ele na cara do gol. Ele é um finalizador e não perde a chance de empurrar a bola para o gol. A gente fica mais confiante quando ele está em campo".

Após o primeiro treino em Teresópolis, Zé Roberto também destacou a concentração do grupo, em busca do título. "Essa é a oportunidade de entrar para a história do Flamengo. É um momento de concentração total, com todos os jogadores focados no mesmo pensamento. Taticamente a equipe está bem preparada, e agora é descansar e focar na partida. Temos tudo para conquistarmos uma vitória".

O Flamengo só precisa de uma vitória sobre o desmotivado Grêmio, no Maracanã, para chegar ao sexto título brasileiro do clube. A equipe carioca também fica com a taça se empatar, e os rivais Palmeiras, Internacional e São Paulo tropeçarem no domingo.