Zé Roberto desfalca Vitória contra Ponte O atacante Zé Roberto ficará mesmo de fora da equipe do Vitória para a partida deste domingo contra a Ponta Preta no Barradão. Ele assinou um novo contrato de três anos depois que o clube adquiriu esta semana 50% do atestado federativo do jogador junto ao Benfica, mas a documentação não foi regularizada a tempo. Nos treinamentos da semana o técnico Edinho Nazareth testou Alecsandro como companheiro de ataque do artilheiro Nádson. Para a lateral-direita, optou colocar o júnior Marcel na vaga de Maurício, expulso. Pela primeira vez nessa temporada, o volante Ramalho não é improvisado na lateral quando o titular não pode jogar. Edinho prefere prestigiar jogador da posição a improvisar. No meio, Samir substitui Róbson Luiz que se contundiu na partida anterior.