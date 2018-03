Zé Roberto desfalca Vitória em Salvador O imprevisível Vitória pega o Paraná neste domingo no Barradão sem seu principal jogador, o atacante Zé Roberto. Ele e o volante Dionísio receberam o terceiro cartão amarelo e desfalcam a equipe do técnico Edinho Nazareth. Gilmar deve entrar no ataque e Vinicius provavelmente será o substituto de Dionisio. Com 27 pontos, o Vitória necessita dos três pontos para apagar a imagem de time instável que vem preocupando o seu torcedor. A equipe sempre começa jogando bem e quando está na frente no marcador acaba "entregando" a partida como foi o caso do jogo contra o Coritiba, que empatou aos 43 do segundo tempo.