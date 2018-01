Zé Roberto deve jogar como lateral-esquerdo contra o Cruzeiro

Marcelo Oliveira pode fazer mudanças na equipe do Palmeiras para encarar o Cruzeiro, nesta quarta-feira, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após a derrota para o Atlético-MG, o treinador admitiu que pode mexer na lateral esquerda e no meio de campo.

Ele ficou bastante irritado com a má atuação do lateral-esquerdo Egídio, tanto que o tirou ainda no intervalo da partida para colocar Zé Roberto - que estava jogando como meia. Na frente, Gabriel Jesus mais uma vez entrou bem no jogo e deu maior movimentação ao ataque. Após a partida, o treinador disse que gostou da formação do segundo tempo porque deixou o time mais ofensivo.

A equipe que o agradou teve Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto; Amaral, Robinho, Gabriel Jesus, Rafael Marques e Dudu; Barrios. Entretanto, a entrada de Gabriel Jesus deixaria o time muito exposto. Como o Palmeiras venceu o jogo de ida por 2 a 1 e chegará às quartas de final se não levar gol, é possível que Andrei Girotto seja mantido ao lado de Amaral. Neste caso, Gabriel Jesus ficaria no banco de reservas - ou jogaria no lugar de Rafael Marques.

A entrada de Barrios no ataque é certa porque Alecsandro, que começou jogando contra o Atlético Mineiro, não pode ser escalado por já ter defendido o Flamengo na competição.