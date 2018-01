Zé Roberto deve ser novidade no Palmeiras para Copa do Brasil

O Palmeiras deve começar a semana já treinando um novo time para o decisivo jogo contra o Internacional, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A principal mudança de Marcelo Oliveira deverá ser a volta de Zé Roberto. O veterano ficou fora do clássico contra o São Paulo, no último domingo, mas deverá estar recuperado para quarta-feira.

"É provável que a gente conte com Zé Roberto para quarta-feira. Hoje (domingo) ele estava inseguro", explicou o treinador palmeirense após a partida no Morumbi. O veterano deve ser o substituto ideal para Thiago Santos. O volante, recém contratado pelo clube, mas que já conquistou a posição, não pode jogar a Copa do Brasil, já que atuou na competição pelo América-MG.

" O Thiago não joga, então vamos precisar dele (Zé Roberto), precisamos passar à semifinal", disse Marcelo Oliveira. Thiago Santos recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Tricolor, então desfalcará o Palmeiras também na partida contra a Chapecoense. Quem também retorna a equipe é Arouca. Assim, o meio de campo nos próximos jogos, se não houver nenhum problema, deverá ser formado pelo ex-santista, Zé Roberto e Robinho.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste domingo o Alviverde sofreu com as ausências no meio de campo. O time entrou em campo com Thiago Santos, Andrei Girotto e Robinho, mas após um primeiro tempo abaixo da média, Marcelo Oliveira optou por improvisar o lateral Lucas na posição. Além dos desfalques pontuais, Gabriel e Cleiton Xavier continuam fora de combate.

"Vamos conversar com jogadores e analisar o que aconteceu, por mais que o São Paulo seja forte e esteja jogando em casa, estivemos muito abaixo. É um pouco de cobrança, não passa pela questão física, se não criamos tanto, tivemos a bola do jogo", afirmou o técnico.