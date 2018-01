Zé Roberto dividido entre a nova fase de artilheiro e a Europa O excelente momento do Santos, que pode terminar o primeiro semestre de 2007 como o melhor time do Brasil, e a possibilidade de ser campeão paulista e da Copa Libertadores está mexendo com a cabeça de vários jogadores. Inclusive com a de Zé Roberto, que já não está tão certo quanto o que fazer após o encerramento do seu contrato, no dia 30 de junho. A princípio, a idéia dele era retornar à Europa, onde se vive com maior segurança, mas agora o meia fala mais de sua alegria de ter se transformado em goleador e até admite continuar na Vila Belmiro. "Estou no meu melhor momento e quero prosseguir assim, jogando nessa posição, com regularidade. Esse Zé Roberto que está atuando no Brasil não é o Zé Roberto que os clubes europeus conhecem", afirmou o meia, lembrando que no Real Madrid, no Bayer Leverkusen e no Bayern de Munique atuava como segundo volante, marcando, ou na ponta-esquerda, preparando as jogadas para os companheiros. Deu muitas assistências. E agora teme que, retornando à Europa, tenha que jogar como antes de ter sido descoberto como artilheiro por Luxemburgo. "Isso pode pesar no momento que eu tiver que tomar uma decisão." Quanto ao jogo desta quinta-feira à noite, no Estádio Centenário, em Montevidéu, diante do Defensor, Zé Roberto acredita que o Defensor será surpreendido pela facilidade que o Santos tem para envolver qualquer adversário que lhe ofereça a possibilidade do contra-ataque. "Acredito que times que sabem se armar bem na defesa como o Defensor são mais difíceis de serem enfrentados na Vila Belmiro. Agora, eles é que terão que atacar", completou Zé Roberto.