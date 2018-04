Zé Roberto e Barcos não treinam e devem ser poupados no Grêmio

PORTO ALEGRE - O Grêmio precisa vencer o Novo Hamburgo, neste domingo, fora de casa, para assegurar o primeiro lugar do Grupo 1 do returno do Campeonato Gaúcho. Apesar da necessidade de um bom resultado, a equipe deverá entrar em campo no Estádio do Vale com uma formação com três volantes e um único meia armador.

Neste sábado, Dida, Werley, Zé Roberto e Barcos não participaram do treino recreativo realizado no gramado principal do Estádio Olímpico. A tendência é que todos eles sejam poupados. Marco Antônio, com uma lesão muscular, também não joga, ficando com Elano no departamento médico.

Assim, Luxemburgo não tem opção para o meio-campo senão o garoto Guilherme Biteco. A ele devem se juntar os volantes Fernando, Souza e Adriano. Assim, a equipe deverá ter: Marcelo Grohe; Pará, Bressan, Cris e André Santos; Fernando, Souza, Adriano e Guilherme Biteco; Vargas e Kleber.