Zé Roberto é cortado da seleção O meia Zé Roberto, do Bayern Leverkusen, foi cortado oficialmente da seleção brasileira que está no Japão para disputar a Copa das Confederações. Em seu lugar foi convocado Carlos Miguel, do São Paulo. Zé Roberto não se recuperou de uma torção no joelho esquerdo. Carlos Miguel ainda está no Brasil e deve chegar ao Japão no início da semana. Na próxima quinta-feira, dia 31, o Brasil estréia na competição contra a seleção de Camarões. Hoje, às 5h da manhã, o Brasil enfrenta o Tokyo Verdi, pior time japonês, em um jogo-treino que será transmitido pela TV Globo.