Zé Roberto e Mina voltam a treinar e podem reforçar o Palmeiras no domingo

O lateral-esquerdo Zé Roberto e o zagueiro colombiano Mina devem reforçar o Palmeiras no jogo de domingo contra o Botafogo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Os dois treinaram junto com o grupo na tarde desta sexta em Atibaia e ficam à disposição do técnico Cuca para participarem da rodada que pode dar o título nacional antecipado ao clube após 22 anos de jejum.

Depois do empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, na quinta-feira, em Belo Horizonte, os jogadores seguiram para Atibaia, onde ficam concentrados até sábado. O primeiro treino no hotel onde o Palmeiras está hospedado teve somente a presença dos reservas, mas com três novidades. Recuperados de problemas físicos, Mina e Zé Roberto, mais o atacante Rafael Marques, participaram do trabalho.

Desses três, os retornos mais prováveis são dos dois primeiros. Mina está livre de lesão na coxa esquerda sofrida durante a participação na seleção colombiana. Assim como ele, Zé Roberto, que tinha problema no tornozelo, foi cortado de última hora do jogo contra o Atlético-MG. "Eles não tinham condição de jogo. Vamos fazer outro treino no sábado para definir. Tomara que possam jogar", disse Cuca.

No sábado pela manhã, o Palmeiras faz o último treino antes do jogo com o Botafogo. Se ganhar no Allianz Parque, o time será campeão caso o Santos perca para o Cruzeiro, no Mineirão, e o Flamengo não derrote o Coritiba, no Maracanã. A possível escalação titular do Palmeiras tem: Jailson; Jean, Vitor Hugo, Mina e Egídio; Tchê Tchê, Thiago Santos e Moisés; Róger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus.