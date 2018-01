Zé Roberto é o único brasileiro entre os melhores da Copa O meio-campo Zé Roberto é o único brasileiro incluído na lista dos 23 melhores jogadores da Copa da Alemanha, formulada por um grupo de analistas da Fifa e anunciada nesta sexta-feira. Eleito duas vezes pela entidade como o melhor em campo nos jogos do Brasil, Zé Roberto foi um dos poucos jogadores a se salvar da apática atuação do grupo comandado pelo técnico Carlos Alberto Parreira, eliminado nas quartas-de-final pela França. A Itália, que fará a final com os franceses, no próximo domingo, é o país mais representado nessa lista, com sete jogadores: Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Gianluca Zambrotta, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Francesco Totti e Luca Toni. Por sua vez, a França conta com quatro atletas: Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Patrick Vieira e Thierry Henry. A anfitriã Alemanha também teve relacionados quatro jogadores entre os escolhidos: Jens Lehmann, Philipp Lahm, Michael Ballack e Miroslav Klose. A seleção portuguesa, que disputará o terceiro lugar contra os donos da casa, tem também quatro jogadores: Ricardo, Ricardo Carvalho, Luis Figo e Maniche. A lista completa não relacionou jogadores de nenhuma seleção eliminada antes das quartas-de-final. A Fifa anunciou também que o gol do argentino Maxi Rodríguez, contra o México, na prorrogação, foi escolhido como o mais bonito da Copa. Confira a relação completa dos melhores jogadores, por posição: Goleiros Gianluigi Buffon (Itália) Jens Lehmann (Alemanha) Ricardo (Portugal) Defensores Roberto Ayala (Argentina) John Terry (Inglaterra) Lilian Thuram (França) Philipp Lahm (Alemanha) Fabio Cannavaro (Itália) Gianluca Zambrotta (Itália) Ricardo Carvalho (Portugal) Meias Zé Roberto (Brasil) Patrick Vieira (França) Zinedine Zidane (França) Michael Ballack (Alemanha) Andrea Pirlo (Itália) Gennaro Gattuso (Itália) Luis Figo (Portugal) Maniche (Portugal) Atacantes Hernán Crespo (Argentina) Thierry Henry (França) Miroslav Klose (Alemanha) Francesco Totti (Itália) Luca Toni (Itália)