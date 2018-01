Zé Roberto está ameaçado no Bayern O meia brasileiro Zé Roberto corre o risco de ser dispensado do Bayern de Munique. Segundo a revista alemã Bild am Sonntag, ele estaria em uma lista de jogadores que não estão rendendo o esperado e seriam dispensados porque o clube pretende reduzir seu elenco. Segundo o treinador Felix Magath, a decisão será rápida. ?Queremos ver como esses jogadores se comportarão nos últimos jogos. Neste começo de ano decidiremos quem sairá?, afirmou. Além de Zé Roberto, estão ameaçados o paraguaio Roque Santa Cruz, o argentino Demichelis e os alemães Linke, Kuffour, Zickler, Hashemian, Jeremis e Rau.