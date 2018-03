Zé Roberto está fora do Bayern Munique A direção do Bayern de Munique anunciou nesta quinta-feira que o meia Zé Roberto não continuará no clube após o final desta temporada. Tudo porque fracassaram as negociações para a renovação de contrato do brasileiro. ?Aumentamos novamente nossa oferta, mas ele (Zé Roberto) não aceitou?, disse Uli Hoeness, diretor do Bayern. Em 2002, o brasileiro havia sido contratado pela equipe alemã por cerca de US$ 12 milhões. A última partida de Zé Roberto pelo Bayern de Munique será no próximo sábado contra o Schalke 04, pela decisão da Copa da Alemanha. O brasileiro não concordou com o salário e tempo de duração (um ano) do novo contrato oferecido pela diretoria. A idéia do meia é procurar algum clube da Espanha ou da Itália.