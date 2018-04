Zé Roberto foca no Santa Fé e evita comentar sobre próximo rival

BOGOTÁ - Concentrado para o segundo jogo contra o Santa Fé, Zé Roberto evitou nesta sexta-feira fazer qualquer previsão sobre o eventual adversário do Grêmio nas quartas de final da Copa Libertadores. Para o meia, o time gaúcho ainda precisa confirmar o favoritismo diante dos colombianos do Santa Fé.

"Nosso pensamento está no próximo adversário. Estamos treinando hoje para isso", afirmou o meia, referindo-se ao Santa Fé, após os trabalhos realizados em Bogotá, onde o Grêmio tenta se adaptar à altitude de 2.600 metros.

Zé Roberto afirmou que quase não assistiu ao jogo que classificou o Real Garcilaso, do Peru, na noite passada. Se passar pelo Santa Fé, o Grêmio vai encarar os peruanos. "Não vi muita coisa. Só um pouco do jogo após o jantar. Não tenho nada que falar desse possível rival. Temos é de falar e pensar no Santa Fé", desconversou.

Para o meia, a maior preocupação do time deve ser a altitude. "Já estamos um pouco calejados com isso. Mas é claro que a altitude influencia bastante. É por isso que viemos para cá com maior antecedência". O Grêmio só fará o segundo jogo contra o Santa Fé, na próxima quinta-feira, no encerramento das oitavas de final.