Zé Roberto fora da Copa das Confederações O meio-campo Zé Roberto, do Bayern Munique, deve ficar de fora da Copa das Confederações, informou nesta segunda-feira o próprio jogador ao diário esportivo alemão ?Kicker?. Convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para disputar a competição, o brasileiro retorna ao País após o término do Campeonato Alemão para realizar uma cirurgia nas amígdalas. ?Por conta disso não poderei jogar contra a Nigéria (amistoso), Camarões e Estados Unidos?, explicou. A Copa das Confederações vai acontecer entre os dias 18 e 29 de junho, na França. Antes, porém, a seleção brasileira enfrenta a Nigéria em partida amistosa prevista para o dia 11. O técnico Parreira convoca nesta terça-feira os jogadores que atuam no futebol nacional. A princípio, ele iria chamar 11 atletas, mas a lesão sofrida pelo zagueiro Edmílson, do Lyon, e a cirurgia de Zé Roberto deve fazer com que o treinador altere os planos e convoque 13 do futebol nacional.